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В Турции за оскорбление Эрдогана задержали популярного комика

В Стамбуле сотрудники полиции задержали популярного турецкого комика Дениза Гекташа. Об этом сообщает газета BirGün со ссылкой на городскую прокуратуру.

По данным издания, юморист был задержан в аэропорту Стамбула во время прохождения паспортного контроля.

Прокуратура предъявила Гекташу обвинения в публичном унижении религиозных ценностей страны и оскорблении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. За эти правонарушения комику может грозить лишение свободы.

Как отмечает BirGün, поводом для расследования стало опубликованное 24 июня видео на YouTube, в котором, по версии следствия, Гекташ оскорбил главу государства.

Ранее в США задержали популярного стендап-комика Карлоса Менсиа, настоящее имя которого — Нед Арнел Холнесс. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

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