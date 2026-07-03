В Учалинском районе Башкирии объявили карантин по бешенству

В деревне Мансурово Учалинского района ввели карантин по бешенству животных. Соответствующий указ подписал Глава республики Радий Хабиров.
Эпизоотическим очагом признана территория личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: улица Хилажева, дом 47. Неблагополучным пунктом определена территория в границах деревни Мансурово.
Во время карантина действует ряд ограничений, чтобы предотвратить распространение болезни. В том числе запрещается вывоз животных с подкарантинной территории и ввоз.
Контроль за исполнением указа возложен на министра сельского хозяйства РБ Ильшата Фазрахманова.
Ранее в селе Помряскино Башкирии сняли карантин по бешенству.