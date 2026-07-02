В Славянском районе Кубани объявили беспилотную опасность

КРАСНОДАР, 2 июля. /ТАСС/. Беспилотная опасность объявлена на территории Славянского района Краснодарского края, сообщается в канале ЕДДС района в «Максе».
«Беспилотная опасность на территории Славянского района. Существует угроза падения БПЛА», — говорится в сообщении.
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