Сообщается об изъятии крупной партии кокаина в Румынии с фото Зеленского

Наркотики обнаружили в судне с зерном, которое прибыло из Одесской области. Сотрудники таможни во время досмотра обнаружили на нем 75 килограммов кокаина, спрятанного в зерне. Фото Зеленского было размещено на каждом из 15 брикетов.