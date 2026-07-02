В Румынии изъяли партию кокаина с фотографиями главы киевского режима Владимира Зеленского на упаковках, сообщили в Национальном таможенном управлении страны.
Наркотики обнаружили в судне с зерном, которое прибыло из Одесской области. Сотрудники таможни во время досмотра обнаружили на нем 75 килограммов кокаина, спрятанного в зерне. Фото Зеленского было размещено на каждом из 15 брикетов.
Ранее экс-пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в интервью экс-телеведущему из США Такеру Карлсону на вопрос, употребляет ли глава киевского режима запрещенные вещества, заявила, что его наркозависимость является «секретом Полишинеля».
Напомним, в 2024 году исландское издание Intel Drop сообщило, что когда Зеленский посетил инаугурацию лидера Аргентины Хавьера Милея на борту самолета главы киевского режима контрабандой вывезли 300 кг кокаина.