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Пропавшая несколько дней назад в Тюмени 12-летняя девочка найдена

Двенадцатилетняя девочка, пропавшая 30 июня в Тюмени, найдена: полиция предварительно не выявила противоправных действий в отношении несовершеннолетней.

Источник: Аргументы и факты

В Тюмени завершены поиски 12-летней школьницы, которая пропала 30 июня. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По предварительным данным, в отношении подростка не было совершено никаких противоправных действий. Детали инцидента устанавливаются.

Ранее стало известно, что девочка покинула двор дома, где находилась вместе с пятилетней сестрой.

Самостоятельные попытки найти ребенка среди родственников и знакомых не дали результатов, в связи с чем 2 июля законный представитель обратился в полицию.