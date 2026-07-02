Пропавшая несколько дней назад в Тюмени 12-летняя девочка найдена

В Тюмени завершены поиски 12-летней школьницы, которая пропала 30 июня. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
По предварительным данным, в отношении подростка не было совершено никаких противоправных действий. Детали инцидента устанавливаются.
Ранее стало известно, что девочка покинула двор дома, где находилась вместе с пятилетней сестрой.
Самостоятельные попытки найти ребенка среди родственников и знакомых не дали результатов, в связи с чем 2 июля законный представитель обратился в полицию.