Ад на райском пляже: В Турции загорелся популярный у россиян курорт

Ранее Life.ru писал, что Россия направит в Турцию два самолёта-амфибии Бе-200ЧС для оказания помощи в тушении сезонных лесных пожаров по обращению турецкой стороны. Воздушные суда прибудут в ближайшее время, а в посольстве России в Анкаре подчеркнули: «Россия никогда не оставляет в беде своих друзей».