Figaro: взрыв в Монако могла устроить живущая в Германии украинка

ПАРИЖ, 2 июля. /ТАСС/. Взрыв в жилом доме в Монако, в результате которого пострадал украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, могла устроить 30-летняя гражданка Украины, проживающая в Германии. Об этом сообщила французская газета Le Figaro со ссылкой на источник.
По данным издания, после взрыва женщина направилась в коммуну Босолей (департамент Приморские Альпы на юге Франции), после чего скрылась в соседней стране. Радиостанция France Info утверждает, что речь идет об Италии.
Ранее телеканал BFMTV сообщил, что подозреваемый в организации взрыва находится в одной из европейских стран.
29 июня в подъезде жилого дома в Монако произошел взрыв. По данным телеканала BFMTV, один из троих раненых — Вадим Ермолаев, гражданин Кипра, которого СМИ включали в список самых состоятельных украинских бизнесменов. Сообщалось, что он владел сетью мошеннических кол-центров на Украине. Ермолаев вышел из украинского гражданства в 2019 году. В 2023 году киевские власти ввели против него санкции.
Прокуратура Монако начала расследование по факту данного происшествия в связи с «покушением на убийство». Как сообщала Le Figaro со ссылкой на источники, следователи склоняются к версии, что за этим преступлением стоит Служба безопасности Украины (СБУ). По информации издания Comments.ua, СБУ могла устроить покушение на Ермолаева, чтобы взять под контроль связанные с ним кол-центры в Днепропетровске и даже более широкие теневые бизнес-процессы в городе, а также предотвратить его возможное вмешательство в политику в будущем.