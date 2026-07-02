Figaro: взрыв в Монако могла устроить живущая в Германии украинка

Прокуратура Монако начала расследование по факту данного происшествия в связи с «покушением на убийство». Как сообщала Le Figaro со ссылкой на источники, следователи склоняются к версии, что за этим преступлением стоит Служба безопасности Украины (СБУ). По информации издания Comments.ua, СБУ могла устроить покушение на Ермолаева, чтобы взять под контроль связанные с ним кол-центры в Днепропетровске и даже более широкие теневые бизнес-процессы в городе, а также предотвратить его возможное вмешательство в политику в будущем.