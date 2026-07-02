Двух девушек похитили на популярном курорте, а затем насиловали в рабстве

В Пакистане две иностранные туристки были вызволены из плена, куда их заманили местные жители. Информацию об этом распространило издание Pakobserver.
Захвату предшествовало знакомство с одним из похитителей. Как сообщает источник, гражданка Венесуэлы и девушка из Нидерландов познакомились с Мухаммедом Разой Даром в Сингапуре годом ранее.
Новый знакомый пригласил их посетить Пакистан и оказал содействие в получении виз, по которым они позже пересекли границу страны. В конце июня текущего года Мухаммед в сговоре с тремя сообщниками и своим руководителем похитил иностранок.
Пострадавших удерживали насильно, запугивали и вымогали деньги за их освобождение. В неволе обе девушки подверглись коллективному насилию. Кроме того, их терроризировали ножом, битым стеклом и огнестрельным оружием.
Тем временем отец путешественницы из Нидерландов заподозрил неладное и обратился к пакистанским властям. В итоге обеих туристок освободили через несколько часов. Полиция задержала двух подозреваемых. Сейчас продолжается следствие.