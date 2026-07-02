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Девять пострадавших при ударе по автобусу доставили в больницы ЛНР

Девять человек, которые пострадали при ударе Вооруженных сил Украины по автобусу в Лисичанске, доставили в больницы, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Девять человек, которые пострадали при ударе Вооруженных сил Украины по автобусу в Лисичанске, доставили в больницы, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«Трое из них в тяжелом состоянии. Все они получают всю необходимую медицинскую помощь», — рассказал господин Кузнецов (цитата по «РИА Новости»).

Об атаке на автобус с гражданскими сообщил сегодня глава Луганской народной республики Леонид Пасечник. Всего при ударе были ранены 12 человек, заявлял руководитель региона.

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