Девять пострадавших при ударе по автобусу доставили в больницы ЛНР

Девять человек, которые пострадали при ударе Вооруженных сил Украины по автобусу в Лисичанске, доставили в больницы, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
«Трое из них в тяжелом состоянии. Все они получают всю необходимую медицинскую помощь», — рассказал господин Кузнецов (цитата по «РИА Новости»).
Об атаке на автобус с гражданскими сообщил сегодня глава Луганской народной республики Леонид Пасечник. Всего при ударе были ранены 12 человек, заявлял руководитель региона.
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