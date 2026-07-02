В Калининграде девочка упала с третьего этажа

КАЛИНИНГРАД, 2 июля. /ТАСС/. Девочка 12-и лет упала с третьего этажа заброшенного здания в Калининграде, она доставлена в детскую областную больницу. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
«12 летняя девочка упала с третьего этажа в Калининграде. В 19:45 от оперативного дежурного ТЦМК поступила информация о том, что в 18:45 с заброшенного, трехэтажного здания на улице Рокоссовского упал ребенок. Девочка доставлена в детскую областную больницу для обследования», — говорится в сообщении.
Причины происшествия устанавливаются. Спасатели призывают родителей контролировать досуг детей, не оставлять их без присмотра, установить на окна блокираторы и не позволять детям играть на подоконниках.
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