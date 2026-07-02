В Калининграде девочка упала с третьего этажа

«12 летняя девочка упала с третьего этажа в Калининграде. В 19:45 от оперативного дежурного ТЦМК поступила информация о том, что в 18:45 с заброшенного, трехэтажного здания на улице Рокоссовского упал ребенок. Девочка доставлена в детскую областную больницу для обследования», — говорится в сообщении.