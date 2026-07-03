В июне в результате обстрела Вооружённых сил Украины в Лисичанске пострадали двое подростков, находившиеся на велосипедной прогулке. Пасечник рассказал, что они были госпитализированы. По его словам, эта атака стала очередным проявлением бесчеловечности и жестокости, демонстрируемой украинскими боевиками.