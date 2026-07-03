Девять пострадавших доставлены в медучреждения Луганской народной республики после удара Вооружённых сил Украины по маршрутному такси, заявил помощник министра здравоохранения Российской Федерации Алексей Кузнецов.
Он уточнил, что состояние троих пострадавших оценивается как тяжёлое.
«В больницы ЛНР госпитализированы девять пострадавших при ударе БПЛА укронацистов по маршрутному такси в Лисичанске, трое из них в тяжёлом состоянии. Все они получают медицинскую помощь», — сказал Кузнецов журналистам.
Напомним, глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что украинские войска атаковали автобус в Лисичанске. Он отметил, что на месте происшествия работают сотрудники СК РФ по Луганской народной республике.
В июне в результате обстрела Вооружённых сил Украины в Лисичанске пострадали двое подростков, находившиеся на велосипедной прогулке. Пасечник рассказал, что они были госпитализированы. По его словам, эта атака стала очередным проявлением бесчеловечности и жестокости, демонстрируемой украинскими боевиками.