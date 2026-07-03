Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ЛНР девять человек доставили в больницы после удара ВСУ по маршрутке

Девять пострадавших доставлены в медучреждения ЛНР после удара украинских войск по маршрутному такси, заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Источник: Аргументы и факты

Девять пострадавших доставлены в медучреждения Луганской народной республики после удара Вооружённых сил Украины по маршрутному такси, заявил помощник министра здравоохранения Российской Федерации Алексей Кузнецов.

Он уточнил, что состояние троих пострадавших оценивается как тяжёлое.

«В больницы ЛНР госпитализированы девять пострадавших при ударе БПЛА укронацистов по маршрутному такси в Лисичанске, трое из них в тяжёлом состоянии. Все они получают медицинскую помощь», — сказал Кузнецов журналистам.

Напомним, глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что украинские войска атаковали автобус в Лисичанске. Он отметил, что на месте происшествия работают сотрудники СК РФ по Луганской народной республике.

В июне в результате обстрела Вооружённых сил Украины в Лисичанске пострадали двое подростков, находившиеся на велосипедной прогулке. Пасечник рассказал, что они были госпитализированы. По его словам, эта атака стала очередным проявлением бесчеловечности и жестокости, демонстрируемой украинскими боевиками.

Узнать больше по теме
Луганская Народная Республика: индустриальный регион Донбасса
Луганская Народная Республика расположена на территории исторического Донбасса. Ее административным центром остается Луганск — один из крупнейших промышленных городов региона. Сегодня ЛНР развивается в составе России, а власти реализуют программы по восстановлению инфраструктуры и экономики: собрали главное по теме.
Читать дальше