Пассажирка атакованного в Брянской области автобуса назвала удар целенаправленным

МИНСК, 3 июля. /ТАСС/. Пассажирка автобуса, попавшего под удар дрона в Брянской области, считает, что атака ВСУ была целенаправленной. Об этом сообщил телеканал «Первый информационный».
«Ощущение, что да», — ответила женщина на соответствующий вопрос журналиста телеканала на видео, опубликованном в Telegram-канале «Первого информационного».
Как передает телеканал, пассажиры вспоминают, атака произошла именно в тот момент, когда люди, в том числе дети, находились в автобусе.
Семья Олеси из Гомеля ехала отдыхать на море. По ее словам, она очень переживала за детей. «Водитель сказал, что можно садиться в автобус, мы стали заходить в автобус. Я услышала такой хлопок сильный, как взрыв. Я подумала, что это может шина взорвалась. Я услышала только, муж крикнул, что это был дрон», — рассказала она.
Ранее посол РФ в Минске Борис Грызлов заявил, что Украина целенаправленно атаковала автобус с белорусскими гражданами в Брянской области, это военное преступление не останется безнаказанным.