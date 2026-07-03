Пассажирка атакованного в Брянской области автобуса назвала удар целенаправленным

Семья Олеси из Гомеля ехала отдыхать на море. По ее словам, она очень переживала за детей. «Водитель сказал, что можно садиться в автобус, мы стали заходить в автобус. Я услышала такой хлопок сильный, как взрыв. Я подумала, что это может шина взорвалась. Я услышала только, муж крикнул, что это был дрон», — рассказала она.