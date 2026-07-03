Стала известна судьба мальчика, брошенного в вольер с крокодилами

Информация о текущем состоянии мальчика была опубликована на платформе GoFundMe, где его родители организовали сбор средств на оплату дорогостоящего лечения. Как следует из публикации, несмотря на проведенные операции, ребенку предстоит продолжительное и сложное восстановление, которое может занять несколько лет.