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Стала известна судьба мальчика, брошенного в вольер с крокодилами

Ребенку, брошенному в вольер с крокодилами, предстоит сложное восстановление, которое может занять несколько лет.

Источник: Аргументы и факты

В Великобритании трехлетний малыш, которого забросили в вольер с нильскими крокодилами, перенес серию хирургических вмешательств.

Инцидент произошел 18 июня в зоопарке графства Кембриджшир. Мужчина с психическими расстройствами напал на ребенка, находящегося в парке в сопровождении родителей, и перебросил его через ограждение вольера. С высоты около 4,5 метра ребенок упал на бетонное покрытие и оказался среди опасных рептилий.

Информация о текущем состоянии мальчика была опубликована на платформе GoFundMe, где его родители организовали сбор средств на оплату дорогостоящего лечения. Как следует из публикации, несмотря на проведенные операции, ребенку предстоит продолжительное и сложное восстановление, которое может занять несколько лет.

На данный момент родители получили более тысячи пожертвований, общая сумма которых превысила 2,4 млн рублей.

Ранее сообщалось, что крокодил утащил под воду и растерзал туриста на пляже на популярном мексиканском курорте Пуэрто-Вальярта.

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