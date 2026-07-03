Стала известна судьба мальчика, брошенного в вольер с крокодилами

В Великобритании трехлетний малыш, которого забросили в вольер с нильскими крокодилами, перенес серию хирургических вмешательств.
Инцидент произошел 18 июня в зоопарке графства Кембриджшир. Мужчина с психическими расстройствами напал на ребенка, находящегося в парке в сопровождении родителей, и перебросил его через ограждение вольера. С высоты около 4,5 метра ребенок упал на бетонное покрытие и оказался среди опасных рептилий.
Информация о текущем состоянии мальчика была опубликована на платформе GoFundMe, где его родители организовали сбор средств на оплату дорогостоящего лечения. Как следует из публикации, несмотря на проведенные операции, ребенку предстоит продолжительное и сложное восстановление, которое может занять несколько лет.
На данный момент родители получили более тысячи пожертвований, общая сумма которых превысила 2,4 млн рублей.
Ранее сообщалось, что крокодил утащил под воду и растерзал туриста на пляже на популярном мексиканском курорте Пуэрто-Вальярта.