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AFP: следствие установило устроившего взрыв в Монако

Следственные органы Монако установили личность подозреваемого в причастности к взрыву в жилом доме на улице Реверен-Пер-Луи-Фролла. Как сообщает агентство AFP со ссылкой на генеральную прокуратуру княжества, в отношении данного лица уже выдан ордер на арест.

Источник: Reuters

«Выдан ордер на арест, уже сегодня вечером в отношении подозреваемого будет выпущено так называемое красное уведомление Интерпола», — приводит агентство заявление ведомства.

Ранее издание Le Figaro информировало, что подозреваемой может являться гражданка Украины, проживающая на территории Германии.

Взрыв в подъезде жилого дома в Монако произошел 29 июня. По данным телеканала BFMTV, среди трех пострадавших находится Вадим Ермолаев, гражданин Кипра, которого СМИ включали в перечень наиболее состоятельных украинских предпринимателей. Сообщалось, что он владел сетью мошеннических кол-центров на Украине. Ермолаев вышел из украинского гражданства в 2019 году. В 2023 году киевские власти ввели против него санкции.

Прокуратура Монако начала расследование по факту произошедшего в связи с «покушением на убийство». Как сообщала Le Figaro со ссылкой на источники, следователи склоняются к версии, что за данным преступлением стоит Служба безопасности Украины (СБУ). По информации издания Comments.ua, СБУ могла устроить покушение на Ермолаева, чтобы взять под контроль связанные с ним кол-центры в Днепропетровске и более широкие теневые бизнес-процессы в городе, а также предотвратить его возможное вмешательство в политику в будущем.

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