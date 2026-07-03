AFP: следствие установило устроившего взрыв в Монако

«Выдан ордер на арест, уже сегодня вечером в отношении подозреваемого будет выпущено так называемое красное уведомление Интерпола», — приводит агентство заявление ведомства.
Ранее издание Le Figaro информировало, что подозреваемой может являться гражданка Украины, проживающая на территории Германии.
Взрыв в подъезде жилого дома в Монако произошел 29 июня. По данным телеканала BFMTV, среди трех пострадавших находится Вадим Ермолаев, гражданин Кипра, которого СМИ включали в перечень наиболее состоятельных украинских предпринимателей. Сообщалось, что он владел сетью мошеннических кол-центров на Украине. Ермолаев вышел из украинского гражданства в 2019 году. В 2023 году киевские власти ввели против него санкции.
Прокуратура Монако начала расследование по факту произошедшего в связи с «покушением на убийство». Как сообщала Le Figaro со ссылкой на источники, следователи склоняются к версии, что за данным преступлением стоит Служба безопасности Украины (СБУ). По информации издания Comments.ua, СБУ могла устроить покушение на Ермолаева, чтобы взять под контроль связанные с ним кол-центры в Днепропетровске и более широкие теневые бизнес-процессы в городе, а также предотвратить его возможное вмешательство в политику в будущем.