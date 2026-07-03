«РГ»: Драка со стрельбой произошла в Подмосковье

Драка со стрельбой произошла недалеко от жилого квартала в Московской области. Об этом в четверг, 2 июня, сообщили журналисты, ссылаясь на источник.
Инцидент произошел на территории Ленинского городского округа на Лесной улице в микрорайоне Боброво. По предварительным данным, в конфликте участвовали пять человек.
Во время потасовки также были слышны выстрелы. Один из участников достал нож, передает RG.ru. В ГУ МВД Подмосковья пока не комментировали эту информацию.
1 июля суд отправил в СИЗО на два месяца мужчину, который ударил ножом оппонента во время ссоры в подмосковном Щелкове. Лезвие вошло потерпевшему в грудь и левое предплечье.
Кроме того, 30 июня Зарайский городской суд арестовал обвиняемого по фамилии Седов, который напал на мужчину и ранил его. Здоровью потерпевшего был причинен тяжкий вред.