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«РГ»: Драка со стрельбой произошла в Подмосковье

Драка со стрельбой произошла недалеко от жилого квартала в Московской области. Об этом в четверг, 2 июня, сообщили журналисты, ссылаясь на источник.

Драка со стрельбой произошла недалеко от жилого квартала в Московской области. Об этом в четверг, 2 июня, сообщили журналисты, ссылаясь на источник.

Инцидент произошел на территории Ленинского городского округа на Лесной улице в микрорайоне Боброво. По предварительным данным, в конфликте участвовали пять человек.

Во время потасовки также были слышны выстрелы. Один из участников достал нож, передает RG.ru. В ГУ МВД Подмосковья пока не комментировали эту информацию.

1 июля суд отправил в СИЗО на два месяца мужчину, который ударил ножом оппонента во время ссоры в подмосковном Щелкове. Лезвие вошло потерпевшему в грудь и левое предплечье.

Кроме того, 30 июня Зарайский городской суд арестовал обвиняемого по фамилии Седов, который напал на мужчину и ранил его. Здоровью потерпевшего был причинен тяжкий вред.