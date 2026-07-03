СМИ: в Брянской области БПЛА ВСУ атаковал три белорусские фуры

«Кроме автобуса, удар пришелся по трем белорусским фурам — одна из них сгорела полностью», — указывается в публикации в Telegram-канале телеканала.
Ранее в четверг телеканал информировал, что на автостоянке в Брянской области дрон атаковал автобус, следовавший по маршруту Минск — Гомель — Анапа. В транспортном средстве находились 19 пассажиров. Как уточнил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук, граждане Белоруссии, находившиеся в автобусе, были доставлены в Гомельскую область. Шестеро россиян, также являвшихся пассажирами, размещены в пункте временного пребывания. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте. Ковальчук охарактеризовал атаку ВСУ на автобус как целенаправленный удар по гражданским лицам.