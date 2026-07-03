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France Info: подозреваемой по делу о взрыве в Монако оказалась украинка

Следственные органы Монако подозревают 30-летнюю украинку в причастности к покушению на Ермолаева.

Источник: Аргументы и факты

Следственные органы Монако подозревают 30-летнюю гражданку Украины, проживающую в Германии, в причастности к покушению на бизнесмена украинского происхождения Вадима Ермолаева, сообщает телеканал France Info, ссылаясь на собственные источники.

Ранее прокуратура княжества Монако санкционировала выдачу ордера на арест лица, подозреваемого в совершении данного преступления, однако не раскрыла его личности.

Согласно информации, предоставленной телеканалом, после взрыва подозреваемая направилась в коммуну Босолей, расположенную на территории Франции, откуда вместе с предполагаемыми сообщниками направилась в Италию.

Ранее стало известно, что до взрыва в Монако Ермолаев готовил доклад о рейдерских захватах на Украине. Об этом aif.ru сообщил экс-депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров.

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