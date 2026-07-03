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В Анапе десять туристов унесло в Черное море на сапбордах и матрасах

Только за один минувший день спасатели в Анапе вернули на берег 10 унесенных на сапбордах и матрасах в море туристов.

Как рассказали в Муниципальном учреждении «Служба спасения» города-курорта Анапа, среди тех, кому была оказана помощь, находились четверо детей.

Спасатели напомнили гостям курорта, что при северо-восточном (отжимном) ветре запрещен выход в море на надувных плавательных средствах, так как его порывы быстро уносят людей далеко от берега.

А еще специалисты настоятельно советуют туристам соблюдать правила безопасности. Главные из них — обращать внимание на цветные флаги на пляжных спасательных постах: красный — означает запрет купания, желтый — ограничение на купание, отсутствие флага — купание разрешено.