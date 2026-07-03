Врачи спасли пациента с ножевым ранением и разрывом бедренной артерии в Дальнегорске

Врачи Дальнегорской центральной городской больницы спасли жизнь пациенту с тяжелейшим сосудистым повреждением. Мужчина поступил в стационар с ножевым ранением ноги, сообщила пресс-служба Минздрава Приморья.
«В ходе обследования у мужчины выявили опасное осложнение — разрыв ложной аневризмы бедренной артерии, сопровождавшийся массивным кровотечением», — говорится в сообщении.
Счёт шёл на минуты. Во время операции хирурги обнаружили полный разрыв артерии — крайне опасную патологию, при которой без срочного вмешательства возможен летальный исход. Чтобы выбрать правильную тактику, бригада в экстренном порядке провела телемедицинскую консультацию с ангиохирургом из Владивостокской клинической больницы № 2, который порекомендовал выполнить временное шунтирование.
Более трёх часов врачи и медперсонал боролись за жизнь пациента. Благодаря профессионализму хирурга, ассистента, врача-анестезиолога, операционной сестры и медицинской сестры-анестезистки мужчину удалось стабилизировать.
После операции пациента в срочном порядке доставили санитарной авиацией во Владивосток для дальнейшего лечения в специализированном отделении сосудистой хирургии.
Напомним, ранее врачи Октябрьской центральной районной больницы спасли жизнь жителю Покровки, получившему тяжёлое ножевое ранение грудной клетки.