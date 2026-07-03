Врачи спасли пациента с ножевым ранением и разрывом бедренной артерии в Дальнегорске

Счёт шёл на минуты. Во время операции хирурги обнаружили полный разрыв артерии — крайне опасную патологию, при которой без срочного вмешательства возможен летальный исход. Чтобы выбрать правильную тактику, бригада в экстренном порядке провела телемедицинскую консультацию с ангиохирургом из Владивостокской клинической больницы № 2, который порекомендовал выполнить временное шунтирование.