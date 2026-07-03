Три белорусские фуры пострадали при ударе беспилотника ВСУ в Брянске

Инцидент произошёл 2 июля в районе погранперехода «Красный камень» на границе России и Белоруссии. В момент атаки в автобусе находились 19 пассажиров, пострадали два водителя, обстоятельства происшествия уточняются.
Ранее Life.ru писал, что после случившегося усилили меры безопасности в приграничных районах, а также на территории Гомельской области Белоруссии, где дополнительные наряды переведены на усиленный режим службы. Белорусские власти оперативно реагируют на подобные атаки, увеличивая число патрулей и усиливая контроль на ключевых направлениях. Особый режим несения службы вводится как в местах массового пребывания людей, так и в приграничной зоне.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.