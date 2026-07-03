Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три белорусские фуры пострадали при ударе беспилотника ВСУ в Брянске

Во время атаки беспилотника в Брянской области под удар попали не только пассажиры автобуса, но и грузовой транспорт. По данным телеканала «Первый информационный», повреждения получили сразу три белорусские фуры, одна из которых полностью сгорела.

Источник: Life.ru

Инцидент произошёл 2 июля в районе погранперехода «Красный камень» на границе России и Белоруссии. В момент атаки в автобусе находились 19 пассажиров, пострадали два водителя, обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее Life.ru писал, что после случившегося усилили меры безопасности в приграничных районах, а также на территории Гомельской области Белоруссии, где дополнительные наряды переведены на усиленный режим службы. Белорусские власти оперативно реагируют на подобные атаки, увеличивая число патрулей и усиливая контроль на ключевых направлениях. Особый режим несения службы вводится как в местах массового пребывания людей, так и в приграничной зоне.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
Читать дальше