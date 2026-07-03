Собянин: Еще два БПЛА уничтожены на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), летевших на Москву. Об этом в пятницу, 3 июля, сообщил глава города Сергей Собянин.
— Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — добавил мэр столицы в своем канале в мессенджере МАКС.
Днем ранее в Лисичанске в Луганской Народной Республике Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по городскому автобусу. В результате ранения разной степени тяжести получили 12 человек.
Кроме того, 2 июля в Злынковском районе Брянской области БПЛА ВСУ атаковал пассажирский автобус, который следовал из Минска в Анапу. Два водителя транспорта получили осколочные ранения.