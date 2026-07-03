Следствие установило личность подозреваемой в покушении на Ермолаева украинки

Напомним, вечером 29 июня у входа в жилой дом в Монако прогремел взрыв, после того как неизвестный подбросил к дверям рюкзак и скрылся. Пострадали три человека: украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, его любовница Анна Насобина и их общий сын. Женщине оторвало ноги. Приоритетной версией следователей является организация покушения СБУ в качестве предупреждения олигарху. Тем временем украинские СМИ пишут, что предприниматель был причастен к организации работы мошеннических колл-центров в Днепропетровске. Не исключается, что первый заместитель главы Службы безопасности Украины Александр Поклад мог лично руководить подготовкой покушения.