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Следствие установило личность подозреваемой в покушении на Ермолаева украинки

Следственные органы Монако установили личность подозреваемого по делу о покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева. Об этом сообщает RTL со ссылкой на прокуратуру княжества.

По данным следствия, в отношении фигуранта выдан ордер на арест, а в ближайшее время ожидается оформление красного ордера Интерпола.

Имя подозреваемого официально не раскрывается. Однако, по данным France Info, это 30-летняя украинка, проживающая в Германии.

Расследование ведётся по нескольким статьям, включая покушение на убийство, использование взрывного устройства в общественном месте и сговор.

Напомним, вечером 29 июня у входа в жилой дом в Монако прогремел взрыв, после того как неизвестный подбросил к дверям рюкзак и скрылся. Пострадали три человека: украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, его любовница Анна Насобина и их общий сын. Женщине оторвало ноги. Приоритетной версией следователей является организация покушения СБУ в качестве предупреждения олигарху. Тем временем украинские СМИ пишут, что предприниматель был причастен к организации работы мошеннических колл-центров в Днепропетровске. Не исключается, что первый заместитель главы Службы безопасности Украины Александр Поклад мог лично руководить подготовкой покушения.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

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