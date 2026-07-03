Над Тульской областью силы ПВО сбили два украинских беспилотника

По его словам, в результате инцидента пострадавших нет, разрушений зданий и объектов инфраструктуры не зафиксировано.
При этом в регионе по-прежнему сохраняется режим опасности атаки БПЛА.
Ранее российский президент Владимир Путин заявлял, что российские инженеры продолжат модернизировать все виды противовоздушной обороны. Он отметил широкое применение киевским режимом самолётных БПЛА, что требует особого внимания властей РФ.
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