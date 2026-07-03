Три белорусские фуры попали под удар украинских БПЛА под Брянском

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ), помимо удара по автобусу, атаковали три белорусских большегруза в Брянской области. Об этом в четверг, 2 июля, сообщил «Первый информационный».
— Кроме автобуса, удар пришелся по трем белорусским фурам — одна из них сгорела полностью, — уточнили в Telegram-канале телеканала.
Там также опубликовали кадры, на которых, предположительно, изображен горящий белорусский грузовик, подвергшийся удару.
Атака на автобус произошла в этот же день. По данным журналистов, под удар беспилотника попал автобус марки Higer, который направлялся из Минска в Анапу. В салоне находились 14 человек.
По словам госсекретаря Совета безопасности Беларуси Александра Вольфовича, водители, пострадавшие в результате атаки, находятся в больнице в тяжелом состоянии.