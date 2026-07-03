Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три белорусские фуры попали под удар украинских БПЛА под Брянском

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ), помимо удара по автобусу, атаковали три белорусских большегруза в Брянской области. Об этом в четверг, 2 июля, сообщил «Первый информационный».

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ), помимо удара по автобусу, атаковали три белорусских большегруза в Брянской области. Об этом в четверг, 2 июля, сообщил «Первый информационный».

— Кроме автобуса, удар пришелся по трем белорусским фурам — одна из них сгорела полностью, — уточнили в Telegram-канале телеканала.

Там также опубликовали кадры, на которых, предположительно, изображен горящий белорусский грузовик, подвергшийся удару.

Атака на автобус произошла в этот же день. По данным журналистов, под удар беспилотника попал автобус марки Higer, который направлялся из Минска в Анапу. В салоне находились 14 человек.

По словам госсекретаря Совета безопасности Беларуси Александра Вольфовича, водители, пострадавшие в результате атаки, находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше