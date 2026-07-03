Катер загорелся в бухте Новик: двое взрослых и подросток прыгнули за борт

Вечером 2 июля в бухте Новик у острова Елены произошёл пожар на маломерном катере. В машинном отделении прогремели два хлопка, после чего началось возгорание. На борту находились двое взрослых и 13-летний подросток.
Капитан включил систему экстренного пожаротушения, но дым усиливался, и экипаж принял решение покинуть судно. Все трое надели спасжилеты и прыгнули в воду. Их подобрало проходившее мимо судно и доставило на берег.
Медицинская помощь никому не потребовалась. Спасатели МЧС к моменту эвакуации не прибывали — люди уже были в безопасности.
Этот случай вновь напоминает о важности соблюдения правил безопасности на воде. Наличие спасжилетов и готовность к экстренной эвакуации спасли жизни. Владельцам маломерных судов рекомендуют регулярно проверять состояние систем пожаротушения и электропроводки, чтобы избежать подобных инцидентов.