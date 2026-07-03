Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Катер загорелся в бухте Новик: двое взрослых и подросток прыгнули за борт

На борту находились трое, включая 13-летнего подростка. Все успели надеть спасжилеты и были подобраны проходящим судном. Катер полностью сгорел.

Источник: Аргументы и факты

Вечером 2 июля в бухте Новик у острова Елены произошёл пожар на маломерном катере. В машинном отделении прогремели два хлопка, после чего началось возгорание. На борту находились двое взрослых и 13-летний подросток.

Капитан включил систему экстренного пожаротушения, но дым усиливался, и экипаж принял решение покинуть судно. Все трое надели спасжилеты и прыгнули в воду. Их подобрало проходившее мимо судно и доставило на берег.

Медицинская помощь никому не потребовалась. Спасатели МЧС к моменту эвакуации не прибывали — люди уже были в безопасности.

В результате пожара катер полностью уничтожен огнём. По факту происшествия работают МЧС, Владивостокское линейное управление МВД на транспорте и прокуратура. Специалисты устанавливают все обстоятельства и точную причину возгорания.

Этот случай вновь напоминает о важности соблюдения правил безопасности на воде. Наличие спасжилетов и готовность к экстренной эвакуации спасли жизни. Владельцам маломерных судов рекомендуют регулярно проверять состояние систем пожаротушения и электропроводки, чтобы избежать подобных инцидентов.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше