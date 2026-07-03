Квартира людоеда Спесивцева годами скрывала исчезновения детей в Новокузнецке

Его помнят потому, что квартира в жилом доме стала местом, где подростки исчезали из обычной городской среды. Потому, что мать, по судебному решению, участвовала в преступлениях. Потому, что выжившие были, сигналы выходили наружу, но цепочка не закрылась вовремя. Потому, что следствие в 1990-е смогло доказать меньше, чем подозревало. Потому, что ДНК через 28 лет вернула в суд 15 погибших, которые слишком долго оставались между останками, вещами, архивом и слухами.