Молодой житель Хакасии напал с ножом на спящую подругу

ЧП произошло в декабре 2024 года. Подсудимый вместе с подругой пришли в гости к знакомому, вместе они распивали спиртное. Ночью, когда девушка уже спала, парень напал на нее с ножом и успел нанести увечья. Позже выяснилось, что на преступление он пошел из-за ревности. Остановил его хозяин квартиры. Он же и вызвал скорую помощь.