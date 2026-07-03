Молодой житель Хакасии напал с ножом на спящую подругу

Саяногорский городской суд вынес приговор 21-летнему местному жителю. Парня признали виновным в покушении на убийство. Об этом рассказали в прокуратуре Хакасии.
ЧП произошло в декабре 2024 года. Подсудимый вместе с подругой пришли в гости к знакомому, вместе они распивали спиртное. Ночью, когда девушка уже спала, парень напал на нее с ножом и успел нанести увечья. Позже выяснилось, что на преступление он пошел из-за ревности. Остановил его хозяин квартиры. Он же и вызвал скорую помощь.
С учетом имеющейся судимости жителю Хакасии назначили восемь лет и один месяц лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.