На трассе Владивосток — Хабаровск в Вяземском районе в ДТП погиб человек

В Хабаровском крае 2 июля примерно в 18:30 на 124 км трассы А-370 «Уссури» в Вяземском районе края произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб водитель одного из авто. Еще пять человек получили травмы разной степени тяжести, госпитализирован трехлетний ребенок, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Как сообщили в Госавтоинспекции региона, предполагаемым виновником ДТП стал водитель автомобиля «Лада Веста», который ехал из Владивостока в сторону Хабаровска. Он выехал на встречную полосу, не убедившись в безопасности маневра. В результате произошло столкновение с двумя иномарками «Хонда Аккорд» и «Тойота Приус».
Водитель «Лады» 1972 года рождения скончался еще до прибытия скорой помощи. В двух других автомобилях находились пять человек, в том числе трехлетний ребенок, которые получили травмы разной степени тяжести и были доставлены в Вяземскую районную больницу.
— Двое детей, один из которых пострадал, перевозились в «Хонде Аккорд» с нарушением требований ПДД, без детских удерживающих устройств, — подчеркнули в ведомстве.
Напомним, что в Хабаровском крае водителя грузового тягача приговорили к 2,5 годам колонии-поселения за ДТП на трассе «Уссури», в котором погибли три человека. Виновника происшествия также обязали выплатить семьям погибших 7,1 миллиона рублей.