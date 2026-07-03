72-летний мошенник обманул жительницу Находки на 120 тысяч под предлогом строительства

Полиция Находки задержала подозреваемого в мошенничестве при оказании строительных услуг, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
«В дежурную часть отдела МВД России по Находке поступило заявление местной жительницы о том, что путём обмана она лишилась денежных средств. Установлено, что потерпевшая обратилась в компанию за оказанием строительных услуг, а именно — установку забора. Со специалистом они обсудили все детали, и женщина передала 120 000 рублей на возведение конструкции. Однако выполнения своего заказа женщина так и не дождалась. Представитель компании всё время откладывал сроки сдачи, а после вовсе заверил, что вернёт денежные средства, но ни забора, ни денег заявительница так и не увидела», — говорится в сообщении.
После длительных безуспешных попыток добиться выполнения обязательств женщина обратилась в отдел МВД.
В ходе проверки и оперативно-розыскных мероприятий был установлен 72-летний местный житель. Он дал признательные показания.
Следственным подразделением МВД возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ — «Мошенничество, совершённое с использованием служебного положения». Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до шести лет.
Ущерб потерпевшей уже возмещён в полном объёме. Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Расследование дела продолжается.