72-летний мошенник обманул жительницу Находки на 120 тысяч под предлогом строительства

«В дежурную часть отдела МВД России по Находке поступило заявление местной жительницы о том, что путём обмана она лишилась денежных средств. Установлено, что потерпевшая обратилась в компанию за оказанием строительных услуг, а именно — установку забора. Со специалистом они обсудили все детали, и женщина передала 120 000 рублей на возведение конструкции. Однако выполнения своего заказа женщина так и не дождалась. Представитель компании всё время откладывал сроки сдачи, а после вовсе заверил, что вернёт денежные средства, но ни забора, ни денег заявительница так и не увидела», — говорится в сообщении.