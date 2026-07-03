В Комсомольске-на-Амуре горел кирпичный дом с пристройками и складом

В Хабаровском крае за минувшие сутки чрезвычайных ситуаций не произошло, но огнеборцы выезжали на девять техногенных пожаров. Два возгорания пришлись на жильё, сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Один из пожаров случился ранним утром 3 июля в Комсомольске-на-Амуре на Хумминском шоссе. В кирпичном дачном доме загорелись деревянные конструкции крыши, внутренние помещения и пристроенная летняя кухня. Рядом с домом также горел складированный пиломатериал. Общая площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Пожарные не дали огню перейти на стоящую рядом баню. Полностью ликвидировать возгорание удалось за 1 час 40 минут. Пострадавших нет, причины пожара устанавливают дознаватели МЧС России.
Кроме того, пожарные и спасательные подразделения девять раз выезжали на ликвидацию последствий ДТП. Спасатели МЧС России ещё один раз привлекались к аварийно-спасательным и другим неотложным работам.
Особый противопожарный режим продолжает действовать в восьми муниципалитетах края: Верхнебуреинском, Охотском, имени Полины Осипенко, Солнечном, Тугуро-Чумиканском, Ульчском, Аяно-Майском и Николаевском районах. В лесах региона сохраняется первый-третий класс пожарной опасности.