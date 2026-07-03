В Приморье мужчина лишился пальца во время ремонта дома

Дежурный травматолог-ортопед Борис Клименков экстренно провел сложную реконструктивную операцию, стараясь максимально сохранить функцию кисти. Однако, к сожалению, из-за тяжести травмы один из пальцев восстановлению не подлежал. Сейчас состояние пациента стабилизировано, он продолжает лечение в стационаре. Врачи отмечают, что травма могла быть еще серьезнее, если бы мужчина не обратился за помощью своевременно.