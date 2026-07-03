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В Приморье мужчина лишился пальца во время ремонта дома

Травматолог провел сложную операцию, но один палец спасти не удалось.

Источник: Комсомольская правда

В Спасскую городскую больницу поступил пациент с тяжелой травмой кисти, полученной при ремонте дома. Мужчина использовал ручную циркулярную пилу без защитного кожуха. В какой-то момент он попытался перехватить деревянную заготовку левой рукой, чтобы удобнее зафиксировать деталь, но работающая пила выскользнула и серьезно повредила пальцы левой кисти. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.

Дежурный травматолог-ортопед Борис Клименков экстренно провел сложную реконструктивную операцию, стараясь максимально сохранить функцию кисти. Однако, к сожалению, из-за тяжести травмы один из пальцев восстановлению не подлежал. Сейчас состояние пациента стабилизировано, он продолжает лечение в стационаре. Врачи отмечают, что травма могла быть еще серьезнее, если бы мужчина не обратился за помощью своевременно.