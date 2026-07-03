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На юге Подмосковья произошла потасовка со стрельбой

Полиция Московской области устанавливает участников конфликта в Ленинском городском округе, который, предположительно, сопровождался стрельбой. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД.

Полиция Московской области устанавливает участников конфликта в Ленинском городском округе, который, предположительно, сопровождался стрельбой. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД.

В ведомстве уточнили, что о потасовке и стрельбе возле одного из домов в поселке Боброво заявили очевидцы. Прибывшие на место полицейские участников конфликта уже не застали.

Свидетели сняли происходящее на видео — кадры опубликовал портал MSK1.ru. На них видно, как несколько мужчин на дороге обступили автомобиль, не давая водителю закрыть дверь и уехать. У одного из участников конфликта в руках был предмет, похожий на нож. Во время потасовки раздались выстрелы, после чего машина смогла уехать, а толпа разошлась.

В МВД добавили, что информация о пострадавших из больниц не поступала. Обстоятельства происшествия выясняются, добавили там. Поселок, в котором произошел конфликт, находится в нескольких км от МКАД.