На юге Подмосковья произошла потасовка со стрельбой

Свидетели сняли происходящее на видео — кадры опубликовал портал MSK1.ru. На них видно, как несколько мужчин на дороге обступили автомобиль, не давая водителю закрыть дверь и уехать. У одного из участников конфликта в руках был предмет, похожий на нож. Во время потасовки раздались выстрелы, после чего машина смогла уехать, а толпа разошлась.