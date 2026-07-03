Более 60 моряков отравились выхлопами на подлодке ВМС США

По меньшей мере 64 моряка ВМС США, проходивших службу на стратегической атомной подводной лодке USS Nebraska, отравились токсичными выхлопами дизельного генератора, сообщает Navy Times.
Инцидент произошел еще 22 июня, когда субмарина находилась в процессе технического обслуживания на военно-морской базе Китсап-Бангор, расположенной в штате Вашингтон.
Моряки, пострадавшие в результате отравления, были доставлены в медицинский центр для получения необходимой медицинской помощи.
В ВМС США ведется расследование причин происшествия. При этом военные отмечают, что функционирование ядерного реактора подводной лодки не было нарушено.
Ранее сообщалось, что в Британии не осталось ни одной боеготовой атомной подлодки Astute.