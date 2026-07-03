В Хабаровске за госизмену и диверсии осудили 20-летнюю девушку

Хабаровчанку приговорили к 14 годам исправительной колонии общего режима, ограничению свободы на один год. Ей также назначили штраф в размере 50 тысяч рублей, а также потребовали возместить материальный ущерб, причиненный РЖД. У подсудимой конфисковали денежные средства и криптовалюту, которые ей перечислили за совершение диверсий.