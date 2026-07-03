В Хабаровске за госизмену и диверсии осудили 20-летнюю девушку

Хабаровский краевой суд вынес приговор в отношении 20-летней девушки, которую признали виновной в совершении государственной измены. Хабаровчанке назначили 14 лет исправительной колонии, штраф на сумму 50 тысяч рублей. Ее также обязали возместить ущерб, причиненный РЖД в ходе осуществления диверсий, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В суде установлено, что девушка совершила ряд преступлений на территории Хабаровского края в период с мая по июнь 2025 года. Она поджигала оборудование на объектах транспортной инфраструктуры и средств связи.
— Подсудимая получила задание от неустановленного куратора, предположительно из иностранного государства. За денежное вознаграждение она в течение нескольких месяцев совершала поджоги релейных шкафов и средств связи на объектах РЖД. Установлен факт получения 35 тысяч рублей. Она была задержана в ходе совместной операции транспортной полиции и УФСБ, — сообщил начальник пресс-службы УТ МВД России по ДФО Дмитрий Годяев.
Обвиняемая вину полностью признала, она заключила со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве. Суд вынес обвинительный приговор.
— Изначально задержание производилось по подозрению в совершении госизмены, но в ходе расследования дело переквалифицировали и в приговоре Хабаровского краевого суда девушка признана виновной по целому ряду преступлений: государственная измена, три эпизода диверсии, два покушения на диверсию, а также легализация средств, полученных преступным путем, — отметил Дмитрий Годяев.
Хабаровчанку приговорили к 14 годам исправительной колонии общего режима, ограничению свободы на один год. Ей также назначили штраф в размере 50 тысяч рублей, а также потребовали возместить материальный ущерб, причиненный РЖД. У подсудимой конфисковали денежные средства и криптовалюту, которые ей перечислили за совершение диверсий.
Приговор не вступил в законную силу, сторона защиты может подать апелляцию.