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Попал в ДТП во время погони: стали известны подробности гибели полицейского на юге Казахстана

Капитан полиции Бауыржан Конысбеков погиб при выполнении служебных обязанностей — об этом накануне заявил глава МВД. Выяснились подробности трагедии, передает «Седьмой канал».

Источник: Nur.kz

Инцидент произошел в Туркестане.

По предварительным данным, экипаж патрульной полиции выехал для остановки автомобиля, водитель которого нарушал правила дорожного движения и создавал опасность для других.

Сообщается, что автомобиль нарушителя ехал по городу с огромным превышением скорости, около 180 км/ч.

Во время погони, на одном из перекрестков, патрульный автомобиль Chevrolet Cobalt попал в ДТП.

К сожалению, Бауыржан Конысбеков скончался на месте от полученных травм.

Сообщается, что по данному факту начато досудебное расследование — устанавливаются точные детали аварии.

Напомним, министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов сообщил о гибели сотрудника управления полиции Туркестана Бауыржана Конысбекова и выразил соболезнования его родным.