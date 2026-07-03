Попал в ДТП во время погони: стали известны подробности гибели полицейского на юге Казахстана

Инцидент произошел в Туркестане.
По предварительным данным, экипаж патрульной полиции выехал для остановки автомобиля, водитель которого нарушал правила дорожного движения и создавал опасность для других.
Сообщается, что автомобиль нарушителя ехал по городу с огромным превышением скорости, около 180 км/ч.
Во время погони, на одном из перекрестков, патрульный автомобиль Chevrolet Cobalt попал в ДТП.
К сожалению, Бауыржан Конысбеков скончался на месте от полученных травм.
Сообщается, что по данному факту начато досудебное расследование — устанавливаются точные детали аварии.
Напомним, министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов сообщил о гибели сотрудника управления полиции Туркестана Бауыржана Конысбекова и выразил соболезнования его родным.