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Родригес: в штате Ла-Гуайра размещены более 19 тыс. спасателей

Президент Венесуэлы поблагодарила другие страны за помощь, сообщив, что солидарность с боливарианской республикой проявили 147 государств.

КАРАКАС, 3 июля. /ТАСС/. Более 19 тыс. человек, занятых в спасательных работах, размещены сейчас в наиболее пострадавшем от землетрясения венесуэльском штате Ла-Гуайра. Об этом сообщила уполномоченный президент республики Делси Родригес.

«После землетрясения мы понимали, что Ла-Гуайра стала эпицентром катастрофы, — сказала она на пресс-конференции в Каракасе. — Сначала туда были направлены около 4 тыс. спасателей. Сегодня в Ла-Гуайре размещены более 19 тыс. человек, занятые в спасательных работах».

Родригес поблагодарила другие страны за помощь, сообщив, что солидарность с Венесуэлой проявили 147 государств.

Землетрясение произошло в Венесуэле вечером 24 июня. С разницей около 40 секунд были зафиксированы две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Их эпицентры располагались в 10 км друг от друга в венесуэльском штате Яракуй. По последним данным, в результате удара стихии погибли 2 295 человек.

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