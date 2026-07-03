Родригес: в штате Ла-Гуайра размещены более 19 тыс. спасателей

КАРАКАС, 3 июля. /ТАСС/. Более 19 тыс. человек, занятых в спасательных работах, размещены сейчас в наиболее пострадавшем от землетрясения венесуэльском штате Ла-Гуайра. Об этом сообщила уполномоченный президент республики Делси Родригес.
«После землетрясения мы понимали, что Ла-Гуайра стала эпицентром катастрофы, — сказала она на пресс-конференции в Каракасе. — Сначала туда были направлены около 4 тыс. спасателей. Сегодня в Ла-Гуайре размещены более 19 тыс. человек, занятые в спасательных работах».
Родригес поблагодарила другие страны за помощь, сообщив, что солидарность с Венесуэлой проявили 147 государств.
Землетрясение произошло в Венесуэле вечером 24 июня. С разницей около 40 секунд были зафиксированы две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Их эпицентры располагались в 10 км друг от друга в венесуэльском штате Яракуй. По последним данным, в результате удара стихии погибли 2 295 человек.