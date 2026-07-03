CBS: женщина застрелила ветерана армии США из-за места на парковке

Женщина застрелила ветерана ВС Соединённых Штатов, не поделив с ним парковочное место, информирует CBS.
Инцидент случился около гипермаркета в окрестностях Форт-Лодерлейл на побережье Атлантического океана между Палм-Бич и Майами в штате Флорида.
Погибшим оказался 62-летний Барт Дигульельмо, он был медбратом, участвовал в операции «Буря в пустыне» в Ираке.
В материале сказано, что сначала между женщиной и ветераном произошёл словесный конфликт, затем она выстрелила.
«Офицеры, прибывшие на место, обнаружили Барта Дигульельмо с огнестрельным ранением. Он скончался в больнице», — говорится в сообщении.
Женщина осталась на месте, дожидаясь приезда правоохранителей, она утверждает, что речь идёт о самообороне. Проводится расследование.
Напомним, при стрельбе на школьном выпускном в США погиб человек, ещё трое получили ранения. Инцидент случился в Калифорнии.
По данным WTHR, в Индианаполисе в результате стрельбы на вечеринке после выпускного один человек погиб и трое получили ранения.