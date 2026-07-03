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CBS: женщина застрелила ветерана армии США из-за места на парковке

Женщина застрелила ветерана ВС Соединённых Штатов, не поделив с ним парковочное место, она утверждает, что речь идёт о самообороне, информирует CBS.

Источник: Аргументы и факты

Женщина застрелила ветерана ВС Соединённых Штатов, не поделив с ним парковочное место, информирует CBS.

Инцидент случился около гипермаркета в окрестностях Форт-Лодерлейл на побережье Атлантического океана между Палм-Бич и Майами в штате Флорида.

Погибшим оказался 62-летний Барт Дигульельмо, он был медбратом, участвовал в операции «Буря в пустыне» в Ираке.

В материале сказано, что сначала между женщиной и ветераном произошёл словесный конфликт, затем она выстрелила.

«Офицеры, прибывшие на место, обнаружили Барта Дигульельмо с огнестрельным ранением. Он скончался в больнице», — говорится в сообщении.

Женщина осталась на месте, дожидаясь приезда правоохранителей, она утверждает, что речь идёт о самообороне. Проводится расследование.

Напомним, при стрельбе на школьном выпускном в США погиб человек, ещё трое получили ранения. Инцидент случился в Калифорнии.

По данным WTHR, в Индианаполисе в результате стрельбы на вечеринке после выпускного один человек погиб и трое получили ранения.

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