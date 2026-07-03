Navy Times: не менее 64 военных США отравились выхлопами на атомной подлодке

Как отмечается, военнослужащие находились рядом с генератором, когда произошло отравление. Симптомы включали кашель, головную боль, головокружение, тошноту и слабость. Шесть моряков были доставлены в больницы для дальнейшего медицинского обследования, но все они впоследствии были выписаны.