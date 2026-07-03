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Navy Times: не менее 64 военных США отравились выхлопами на атомной подлодке

Инцидент произошел 22 июня, когда экипаж привел в действие резервный дизельный генератор в ходе работ у причала на военно-морской базе Тихоокеанского флота Китсап-Бангор в штате Вашингтон, сообщило издание.

НЬЮ-ЙОРК, 3 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 64 американских военнослужащих отравились выхлопами от дизель-генератора на атомной подводной лодке ВМС США USS Nebraska класса Ohio. Об этом сообщило издание Navy Times.

По его информации, инцидент произошел 22 июня, когда экипаж привел в действие резервный дизельный генератор в ходе работ у причала на военно-морской базе Тихоокеанского флота Китсап-Бангор в штате Вашингтон.

Как отмечается, военнослужащие находились рядом с генератором, когда произошло отравление. Симптомы включали кашель, головную боль, головокружение, тошноту и слабость. Шесть моряков были доставлены в больницы для дальнейшего медицинского обследования, но все они впоследствии были выписаны.

В ВМС США заявили, что «военно-морской флот работает над установлением точной причины инцидента и примет соответствующие меры по его устранению», отметив, что ядерный реактор не был затронут и остается работоспособным.

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