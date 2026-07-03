В ЦАР боевики захватили город Ам-Дафок, погибли 28 человек

Вооруженные формирования пересекли суданскую границу и захватили город Ам-Дафок в ЦАР. В результате нападения не менее 28 человек погибли, сообщает местное радио Ndeke Luka.
«Они пересекают границу из Судана, чтобы добраться до Ам-Дафока, затем снова уходят, прежде чем вернуться и совершать зверства», — рассказал один из местных жителей.
Другой источник сообщает, что в результате нападения город серьезно пострадал, а запасы продовольствия и медикаментов полностью разграблены.
По информации радио, инцидент произошел еще во вторник. В настоящее время город остается под контролем боевиков и отрезан от столицы страны Банги. Местные жители, спасаясь от насилия, массово покидают свои дома и направляются на территорию базы миротворческих сил.
Ранее сообщалось, что на востоке Чада в межобщинном столкновении погибли более 40 человек.