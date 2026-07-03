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Родригес: в штате Ла-Гуайра при землетрясениях погибли почти все чиновники

Президент Венесуэлы уточнила, что во время бедствия ущерб получили более 855 зданий, из них 127 были разрушены полностью.

КАРАКАС, 3 июля. /ТАСС/. Практически все чиновники погибли в венесуэльском штате Ла-Гуайра во время землетрясений. Об этом сообщила уполномоченный президент Боливарианской республики Делси Родригес.

«Погибли руководители многих структур в Ла-Гуайре, погибли почти все чиновники в этом наиболее пострадавшем штате», — сказала она на пресс-конференции в Каракасе.

Родригес уточнила, что во время землетрясений ущерб получили более 855 зданий, из них 127 были разрушены полностью. «За двумя землетрясениями последовали более 800 афтершоков», — уточнила она, сообщив, что 3 июля правительство Венесуэлы объявит об экономических мерах, направленных на восстановление страны.

Землетрясение произошло в Венесуэле вечером 24 июня. С разницей около 40 секунд были зафиксированы две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Их эпицентры располагались в 10 км друг от друга в венесуэльском штате Яракуй. По последним данным, в результате удара стихии погибли 2 295 человек.

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