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В Хабаровском крае поезд сбил подростка

Грузовой поезд сбил ребенка в районе имени Лазо Хабаровского края.

Грузовой поезд сбил ребенка в районе имени Лазо Хабаровского края.

В среду вечером 14-летний мальчик переходил пути по оборудованному переходу на станции Хор. Однако приближающийся поезд не заметил. По предварительным данным, ребенок был в наушниках и не услышал шум состава.

Сейчас подросток находится в больнице.

Проверку по факту ЧП проводит Хабаровская транспортная прокуратура.

«Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал хабаровский транспортный прокурор Денис Челышев», — сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура в Max-канале.