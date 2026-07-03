В Хабаровском крае поезд сбил подростка

Грузовой поезд сбил ребенка в районе имени Лазо Хабаровского края.
В среду вечером 14-летний мальчик переходил пути по оборудованному переходу на станции Хор. Однако приближающийся поезд не заметил. По предварительным данным, ребенок был в наушниках и не услышал шум состава.
Сейчас подросток находится в больнице.
Проверку по факту ЧП проводит Хабаровская транспортная прокуратура.
«Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал хабаровский транспортный прокурор Денис Челышев», — сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура в Max-канале.