В ЦАР боевики захватили приграничный город Ам-Дафок

«Они пересекают границу из Судана, чтобы добраться до Ам-Дафока, затем снова уходят, прежде чем вернуться и совершать зверства», — заявил беженец.
Как уточнил другой источник, число погибших достигло 28. По его сведениям, местные жители уже захоронили 15 из них.
Ещё один собеседник отметил, что населенный пункт полностью разрушен, а запасы проса и медикаментов разграблены.
Согласно данным радиостанции, нападение произошло во вторник. При этом Ам-Дафок остается под контролем боевиков и отрезан от Банги. Многие жители покинули свои дома и ищут убежища на базе МИНУСКА.