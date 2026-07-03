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В ЦАР боевики захватили приграничный город Ам-Дафок

Вооруженные лица установили контроль над городом Ам-Дафок, расположенным в Центральноафриканской республике вблизи границы с Суданом. В результате событий погибли не менее 28 человек, сообщает радио Ndeke Luka.

Источник: Reuters

«Они пересекают границу из Судана, чтобы добраться до Ам-Дафока, затем снова уходят, прежде чем вернуться и совершать зверства», — заявил беженец.

Как уточнил другой источник, число погибших достигло 28. По его сведениям, местные жители уже захоронили 15 из них.

Ещё один собеседник отметил, что населенный пункт полностью разрушен, а запасы проса и медикаментов разграблены.

Согласно данным радиостанции, нападение произошло во вторник. При этом Ам-Дафок остается под контролем боевиков и отрезан от Банги. Многие жители покинули свои дома и ищут убежища на базе МИНУСКА.