Бывшего олимпийца обвинили в порче Зеркального пруда в Вашингтоне

Бывший член американской олимпийской сборной по гребле на слаломе Дэвид Херн обвинен в порче Зеркального пруда у мемориала Линкольна в Вашингтоне. Об этом стало известно из заявления прокурора округа Колумбия Дженни Пирро, сделанного на пресс-конференции.