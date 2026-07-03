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Бывшего олимпийца обвинили в порче Зеркального пруда в Вашингтоне

Бывшего члена олимпийской сборной США Херна обвинили в порче Зеркального пруда в Вашингтоне.

Источник: Аргументы и факты

Бывший член американской олимпийской сборной по гребле на слаломе Дэвид Херн обвинен в порче Зеркального пруда у мемориала Линкольна в Вашингтоне. Об этом стало известно из заявления прокурора округа Колумбия Дженни Пирро, сделанного на пресс-конференции.

Херну предъявлено обвинение в преднамеренном повреждении имущества, что может повлечь за собой наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

Пирро уточнила, что инцидент произошел 19 июня. Согласно показаниям очевидцев, Херн «яростно» отрывал покрытие, уложенное на дно пруда.

Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сообщил, что несколько человек арестованы за попытку испортить Зеркальный пруд в Вашингтоне.

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