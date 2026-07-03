Число жертв землетрясения в Венесуэле превысило 2,5 тысячи человек

«На сегодняшний день это 2595 погибших», — сообщила она представителям СМИ.
Количество пострадавших, по её словам, достигло 12 400 человек.
Вечером 24 июня по местному времени в Венесуэле были зафиксированы две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Эпицентры располагались в 16 километрах от города Морон и в 24 километрах от Сан-Фелипе.
В результате стихийного бедствия полностью разрушены 189 строений. Наиболее тяжёлая обстановка отмечается в штате Ла-Гуайра. Как уточнила Дельси Родригес, большинство руководителей администрации этого штата погибли в результате землетрясений 24 июня.
Нынешнее землетрясение стало самым мощным в Венесуэле за последние 126 лет, следует из сообщений.