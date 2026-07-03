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БПЛА повредили несколько частных домов, ЛЭП и газовую трубу в Краснодарском крае

Город Приморско-Ахтарск был атакован беспилотниками. Обломки дронов упали в девяти местах. Были повреждены частные дома, газовая труба и опора линии электропередач (ЛЭП), сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Город Приморско-Ахтарск был атакован беспилотниками. Обломки дронов упали в девяти местах. Были повреждены частные дома, газовая труба и опора линии электропередач (ЛЭП), сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Пострадавших нет. добавили в ведомстве. На местах работают экстренные службы, подчеркнули в оперштабе.

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