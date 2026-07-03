БПЛА повредили несколько частных домов, ЛЭП и газовую трубу в Краснодарском крае

Город Приморско-Ахтарск был атакован беспилотниками. Обломки дронов упали в девяти местах. Были повреждены частные дома, газовая труба и опора линии электропередач (ЛЭП), сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Пострадавших нет. добавили в ведомстве. На местах работают экстренные службы, подчеркнули в оперштабе.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше