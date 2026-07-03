Оперштаб Кубани: обломки БПЛА повредили газовую трубу и опору ЛЭП

Обломки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины повредили газовую трубу и опору ЛЭП в Приморско-Ахтарске, информирует оперштаб Краснодарского края.
В оперштабе уточнили, что «подача электроэнергии не прерывалась».
Кроме того, повреждения зафиксированы в ряде частных домов. В результате случившегося никто не пострадал.
«В Приморско-Ахтарске обнаружили обломки БПЛА. Фрагменты беспилотников упали по девяти адресам. В результате в некоторых частных домах повреждено остекление и кровля. Также повреждены газовая труба и опора ЛЭП — подача электроэнергии не прерывалась. Во всех случаях пострадавших нет. На местах работают оперативные и специальные службы», — говорится в сообщении оперштаба в Telegram.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что один человек погиб в результате атаки беспилотных летательных аппаратов украинских войск по многоквартирным домам в Краснодаре.
Также стало известно, что три человека получили травмы в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Краснодарском крае.