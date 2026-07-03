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Родригес: под завалами после землетрясений еще могут быть живые

Спасательные работы будут продолжаться, отметила уполномоченный президент Венесуэлы.

КАРАКАС, 3 июля. /ТАСС/. Спасательные работы после землетрясений, произошедших в Венесуэле 24 июня, будут продолжаться и далее. Об этом сообщила уполномоченный президент боливарианской республики Делси Родригес.

«Этап спасательных работ будет осуществляться и далее, — сказала она на пресс-конференции в Каракасе. — Под завалами еще могут быть живые люди, и мы должны помочь раненым». «Мы должны найти и погибших, чтобы родственники смогли их достойно похоронить», — сообщила Родригес. Уполномоченный президент уточнила, что всего за эти дни были спасены 6 462 человека.

«Мы благодарны всем странам, которые оказали нам помощь и поддержку», — подчеркнула Родригес. Она также отметила, что помощь тех государств, с которыми у Венесуэлы сейчас нет дипломатических отношений, «открывает пути для новых возможностей» в сотрудничестве с ними.

Землетрясение произошло в Венесуэле вечером 24 июня. С разницей около 40 секунд были зафиксированы две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Их эпицентры располагались в 10 км друг от друга в венесуэльском штате Яракуй. По последним данным, в результате удара стихии погибли 2 295 человек.

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