Родригес: под завалами после землетрясений еще могут быть живые

«Этап спасательных работ будет осуществляться и далее, — сказала она на пресс-конференции в Каракасе. — Под завалами еще могут быть живые люди, и мы должны помочь раненым». «Мы должны найти и погибших, чтобы родственники смогли их достойно похоронить», — сообщила Родригес. Уполномоченный президент уточнила, что всего за эти дни были спасены 6 462 человека.