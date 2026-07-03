В Хабаровском крае подросток попал под грузовой поезд и скончался в больнице

В Хабаровском крае подросток 14 лет попал под грузовой поезд на станции Хор Дальневосточной железной дороги в районе имени Лазо. Инцидент произошел вчера в 17:00 по местному времени. Предположительно, несовершеннолетний переходил пути в наушниках. Он получил серьезные травмы, от которых скончался в больнице, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».