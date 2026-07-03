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В Хабаровском крае подросток попал под грузовой поезд и скончался в больнице

Погибший переходил железнодорожные пути в наушниках.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровском крае подросток 14 лет попал под грузовой поезд на станции Хор Дальневосточной железной дороги в районе имени Лазо. Инцидент произошел вчера в 17:00 по местному времени. Предположительно, несовершеннолетний переходил пути в наушниках. Он получил серьезные травмы, от которых скончался в больнице, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Согласно предварительной версии, подросток переходил пути по специальному оборудованному переходу, однако он не заметил приближающийся состав, поскольку был в наушниках.

Несовершеннолетний получил травмы и был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи. Сегодня утром глава муниципального района имени Лазо Александр Кох сообщил, что ребенок скончался в больнице.

— Вчера вечером произошел несчастный случай с трагическим исходом. По предварительным данным, подросток переходил железнодорожные пути и из-за наушников не услышал приближающийся состав поезда, в результате чего получил серьезные травмы, был доставлен в медицинское учреждение. Но врачи не Боги. К сожалению, ребенок скончался. Это невосполнимая утрата для близких, — выразил соболезнования Александр Кох.

Напомним, что в августе прошлого года 54-летний хабаровчанин получил травмы на железнодорожном перегоне Хабаровск-1 и Хабаровск-2 ДВЖД в районе Батуевской ветки. Мужчина переходил через пути на запрещающий сигнал семафора и попал под тепловоз.