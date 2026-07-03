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Количество пожаров в Новосибирской области подскочило почти на 70 процентов за месяц

Первый летний месяц обернулся для Новосибирской области резким всплеском числа огненных происшествий. Сводки регионального управления МЧС России зафиксировали рост количества выездов на 68 процентов в сравнении с июнем предыдущего года. Только за тридцать дней пожарные расчёты потушили 1063 очага.

Источник: Сиб.фм

Львиную долю от общего массива составили случаи горения сухой растительности и тополиного пуха. Таких эпизодов набралось 428. Усилиями спасателей из огня удалось вызволить 45 человек. Не обошлось без пострадавших: травмы различной степени тяжести получили 24 жителя региона, ещё пятерых спасти не удалось.

Почти две сотни возгораний — 189 случаев — пришлись на жилые дома и приусадебные постройки. Этот показатель превысил прошлогодний на четыре процента. Все смертельные исходы, подчеркнули в ведомстве, случились именно внутри жилых помещений. Трое погибли из-за неосторожного курения, двое — вследствие нарушений при пользовании электроприборами.

Аналитики чрезвычайного ведомства выделили тройку основных причин июньских происшествий. Безоговорочным лидером остаётся неосторожное обращение с огнём — 703 факта. На втором месте с большим отрывом идёт неправильная эксплуатация электрооборудования, собравшая свыше сотни случаев. Замыкает список курение, повлёкшее 80 выездов.

Для стабилизации обстановки инспекторы и спасатели перешли на усиленный профилактический режим. Ежедневно в жилом секторе области ведётся разъяснительная работа, причём особое внимание уделяется социально незащищённым и неблагополучным семьям. С начала июня сотрудники МЧС обошли более 150 тысяч домовладений и провели инструктажи почти для 261 тысячи граждан.

Ранее сообщалось, что на улице Выборной в Новосибирске на ходу загорелся Renault Logan.

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