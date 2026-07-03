Количество пожаров в Новосибирской области подскочило почти на 70 процентов за месяц

Львиную долю от общего массива составили случаи горения сухой растительности и тополиного пуха. Таких эпизодов набралось 428. Усилиями спасателей из огня удалось вызволить 45 человек. Не обошлось без пострадавших: травмы различной степени тяжести получили 24 жителя региона, ещё пятерых спасти не удалось.
Почти две сотни возгораний — 189 случаев — пришлись на жилые дома и приусадебные постройки. Этот показатель превысил прошлогодний на четыре процента. Все смертельные исходы, подчеркнули в ведомстве, случились именно внутри жилых помещений. Трое погибли из-за неосторожного курения, двое — вследствие нарушений при пользовании электроприборами.
Аналитики чрезвычайного ведомства выделили тройку основных причин июньских происшествий. Безоговорочным лидером остаётся неосторожное обращение с огнём — 703 факта. На втором месте с большим отрывом идёт неправильная эксплуатация электрооборудования, собравшая свыше сотни случаев. Замыкает список курение, повлёкшее 80 выездов.
Для стабилизации обстановки инспекторы и спасатели перешли на усиленный профилактический режим. Ежедневно в жилом секторе области ведётся разъяснительная работа, причём особое внимание уделяется социально незащищённым и неблагополучным семьям. С начала июня сотрудники МЧС обошли более 150 тысяч домовладений и провели инструктажи почти для 261 тысячи граждан.
Ранее сообщалось, что на улице Выборной в Новосибирске на ходу загорелся Renault Logan.