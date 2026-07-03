В нацпарке «Красноярские Столбы» травмировался турист

2 июля на «Красноярских Столбах» травмировался 25-летний турист. Об этом случае рассказали в КГКУ «Спасатель». Все случилось неподалеку от центрального входа. Молодой человек упал и травмировал руку. Очевидцы обратились к спасателям, которые оперативно прибыли на место и оказали пострадавшему первую помощь. После этого туриста доставили до улицы Свердловской и передали прибывшим медикам.