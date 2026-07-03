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В нацпарке «Красноярские Столбы» травмировался турист

В 2026 году на «Красноярских Столбах» спасли 26 человек.

Источник: Комсомольская правда

2 июля на «Красноярских Столбах» травмировался 25-летний турист. Об этом случае рассказали в КГКУ «Спасатель». Все случилось неподалеку от центрального входа. Молодой человек упал и травмировал руку. Очевидцы обратились к спасателям, которые оперативно прибыли на место и оказали пострадавшему первую помощь. После этого туриста доставили до улицы Свердловской и передали прибывшим медикам.

С начала 2026 года на «Красноярских Столбах» спасли 26 человек. Еще 47 гражданам оказали помощь. Специалисты просят не пренебрегать правилами безопасности.